TJMS apoia campanha contra abuso sexual nos transportes coletivos

A partir desta semana, a campanha “Juntos podemos parar o abuso sexual nos transportes” - coordenada pelo TJSP, receberá apoio do Tribunal de Justiça de MS. Peças publicitárias da campanha serão disponibilizadas nas redes sociais do Poder Judiciário sul-mato-grossense, que contatará as empresas de transporte coletivo na Capital na tentativa de divulgar nos próprios veículos.



A intenção é promover uma mudança de cultura que estimule vítimas de abuso sexual nos transportes coletivos e/ou pessoas que presenciem qualquer tipo de incidente a denunciar os agressores, e, consequentemente, inibir futuras iniciativas, pois a culpa nunca é da vítima: a culpa é de quem abusa, de quem constrange.



De acordo com a juíza Tatiane Moreira Lima, da Vara de Violência Doméstica e Familiar do Butantã (SP) e uma das idealizadoras da campanha, quando há mobilizações dessa natureza, o número de denúncias aumenta e o que se busca é sensibilizar as pessoas que fazem o primeiro atendimento das vítimas, para que não ocorra nenhum pré-julgamento.



Em Mato Grosso do Sul, casos envolvendo violência sexual em transporte coletivo não são comuns – se existem não são judicializados. Contudo, a juíza Jacqueline Machado, que responde pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar em MS e atende caso de violência de gênero quando chegam à Vara de Medidas Protetivas, ressalta que é preciso acabar com toda forma de violência – seja ela qual for.



“Essas campanhas são essenciais, já que são inúmeros os assédios cometidos em transporte público diariamente, ainda que nem todos cheguem ao Judiciário”.