TJMS busca padrinhos para presentear crianças neste Natal

Desde o dia 26 de outubro, diversas crianças e adolescentes entre 0 e 16 anos, cadastradas na Campanha de Natal que o Tribunal de Justiça de MS realiza, por meio do Pacijus, aguardam por um padrinho para receber o tão sonhado presente de Natal.



Esta é a 9ª edição da Campanha que tem por objetivo levar um pouco mais de alegria a crianças e adolescentes carentes atendidos pelas 47 entidades cadastradas, totalizando 1.191 crianças. Destas, 879 ainda esperam por um gesto fraterno de solidariedade nas 18 comarcas atendidas.



Em uma rápida pesquisa no site do Pacijus, respeitada a proporção, é possível perceber que ainda faltam crianças para serem apadrinhadas em todas as comarcas. Os interessados podem realizar seu apadrinhamento até o dia 8 de dezembro pelo link www.tjms.jus.br/pacijus/natal/ e para atender um pedido basta escolher a criança e clicar em “Quero Presentear”.

Esta edição da campanha tem como parceiros a Justiça Federal, o Cartório do 5º Ofício de Notas, o TRE/MS, o Lions Club International, a Escola Mace, Heitor Miranda Guimarães Advogados Associados, o Moto Clube Hog e DDW.



Os padrinhos da Capital podem entregar os presentes nos seguintes postos de arrecadação:

- TJMS- Secretaria de Comunicação (Marta)

- Fórum- Núcleo de Informática (Erick)

- Cijus- Núcleo de Imprensa (Luciano)

- Justiça Federal - Seção de Benefícios e Assistência Social (Adriana)

- Cartório 5º Ofício (Viviane)

- TRE/MS- Assessoria de Políticas de Saúde (Viviane)

- Detran/MS - Saída para Rochedo e demais agências em Campo Grande (Serviço Social)