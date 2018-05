O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul suspendeu as audiências que estavam previstas para serem realizadas nesta segunda-feira (28), em Campo Grande. A informação foi divulgada no site do TJMS e o motivo do cancelamento se deve a greve geral dos caminhoneiros.

“Em razão da greve geral dos caminhoneiros, de proporção nacional, amplamente divulgada pela mídia, das dificuldades causadas no transporte devido à escassez de combustível, e atendendo a solicitação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS), o presidente do TJMS, desembargador Divoncir Schreiner Maran, decidiu suspender as audiências de Primeiro Grau e as sessões no Tribunal”, informa o TJMS.

De acordo com o site, a portaria será publicada no Diário da Justiça nesta terça-feira (29), com efeito retroativo ao dia 28 de maio. O expediente e os prazos não sofrem nenhuma alteração. No dia 29, tudo volta ao funcionamento normal.

A greve dos caminhoneiros iniciou no domingo (20), e ainda continua em todo Brasil. As manifestações são para que os valores dos combustíveis diminuam.