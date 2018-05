TJMS cancela fórum nacional por conta da greve

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul informou que o "Fórum Nacional da Justiça Protetiva", que iria acontecer no dia 30 deste mês, em Bonito, foi cancelado por conta da protestos nas estradas federais do estado.

Em nota a assessoria de imprensa informou que “A decisão é resultante da paralisação dos caminhoneiros, já que a crise de abastecimento que assola o país tornou absolutamente inviável a realização do V Encontro do Fonajup em território sul-mato-grossense ou qualquer outros estado da federação”, esclareceu.

Com isso o evento foi remarcado para o segundo semestre deste ano. O Tribunal Regional do Trabalho, também adiou para o dia 17 de junho as provas do processo seletivo para estágio na capital e em outras quatro cidades do estado devido a greve dos caminhoneiros.