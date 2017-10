TJMS fará três mutirões de conciliação entre empresas e 13 mil devedores

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, realizará, até o final do ano, três ações conciliatórias entre empresas e seus clientes com algum tipo de dívida.

No total serão convidadas 13 mil pessoas para participarem de audiências de conciliação, no Cejusc da Associação Comercial, onde poderão fazer um acordo, bom para ambas as partes.

O primeiro mutirão será entre empresas da Capital e consumidores que tenham dívidas, ocorrendo entre os dias 20 e 24 de novembro. Esta ação é tradicionalmente realizada pela ACICG e busca limpar o nome daqueles que estejam devendo, para poderem voltar a consumir na praça. Pelo menos 5 mil pessoas receberão uma carta-convite para participar desta conciliação.

Em seguida, haverá o mutirão da empresa concessionária de energia elétrica, Energisa, que ocorrerá no período de 4 a 8 de dezembro, e convidou 3 mil clientes para um acordo.

De 11 a 15 de dezembro, será a vez da empresa de saneamento urbano, Águas Guariroba, que convidou 5 mil pessoas para a ação.

Vale ressaltar que, aqueles que não receberão o convite formal, e tiverem interesse em participar, podem entrar em contato com as empresas para buscar uma conciliação.

Esta é mais uma iniciativa do Nupemec, sob a coordenação do Des. Vladimir Abreu da Silva, que fomenta na sociedade a cultura conciliatória de solução de conflitos.

Todos os mutirões serão realizados na Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, situada na rua 15 de Novembro, nº 390, em frente a Praça Ary Coelho.