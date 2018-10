O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) publicou na segunda-feira (15), no Diário da Justiça, o Edital de Leilão Eletrônico 028/2018, da Corregedoria-Geral de Justiça, com 72 veículos. Todos os lotes estão disponíveis para consulta pelo site www.leiloesonlinems.com.br . Os lances serão todos on-line e estão abertos a partir de segunda-feira e vão até o dia 31 de outubro, às 13 horas (horário de MS).

Dentre os veículos, há caminhões, caminhonetes, carros e motos, com direito à documentação ou apenas para utilizar as peças. Há também um caminhão com lance inicial de R$ 5.000,00 e um carro a partir de R$ 300,00.

Os 72 lotes são veículos apreendidos em ações penais da Justiça Comum e estão para alienação para evitarem a deterioração pelo tempo, desvalorização e combate a vetores de endemias, como a Dengue. Os leilões são organizados e fiscalizados pela Comissão de Alienação de Bens Apreendidos em Ações Penais da Justiça Estadual, vinculada à Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, cujo Corregedor-Geral é o Des. Carlos Eduardo Contar.

Para participar, os interessados devem entrar no site da leiloeira, fazer o cadastro gratuito e oferecer os lances, direto no link do lote. Encerrado o leilão, será considerado vencedor o maior lance recebido, conforme o edital, devendo efetuar o pagamento até 48 horas após o arremate, mediante depósito em conta-corrente (consta em edital), incluso 5% do valor do lance vencedor, destinado a comissão do leiloeiro, mais as taxas de pátio.

Estão disponíveis lotes de veículos com direito a documentação, ou seja, que podem circular após a compra e, também, aqueles sem direito a transitar, que são basicamente sucatas ou que tenham peças reutilizáveis, após a baixa no órgão executivo de trânsito. Podem participar pessoas físicas e jurídicas conforme as condições do edital.