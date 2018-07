TJMS recebe urna para votação no Fórum de Segurança Pública

Na manhã desta quarta-feira (18) o Des. Divoncir Schreiner Maran, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), recebeu alguns juízes da comissão organizadora do Fórum de Segurança Pública: Impunidade x Criminalidade, que será realizado no dia 26 de julho, foram ao tribunal para deixar uma urna para votação, permitindo que a população vote em temas a serem debatidos no fórum.

O presidente da Associação dos Magistrados de MS (Amamsul), juiz Fernando Cury, explicou ao desembargador que o evento objetiva ouvir os anseios da população. “São temas de relevância para a sociedade, escolhidos pela população, que votará em urnas espalhadas em diferentes pontos na Capital ou pelo site da Escola Superior da Magistratura (Esmagis). Queremos que o cidadão participe do debate por tratar de temas tão sensíveis à sociedade brasileira, que é a segurança pública”, disse.

A juíza Denize de Barros Dodero relatou que a participação da população tem sido maior nas urnas. “Em alguns locais como o Fórum e unidades da Defensoria Pública, tivemos que repor as cédulas de votação, tamanha a participação. Os temas mais votados serão abrangidos nesse debate, de forma multidisciplinar, com olhares de vários técnicos dessa área”, acrescentou a juíza.

O Fórum

Desde o início do julho, os magistrados da comissão organizadora estão levando urnas para locais de fácil acesso à população. Assim, o juiz Eduardo Eugênio Siravegna Jr. usou a tribuna da Câmara de Vereadores para convidar autoridades e cidadãos a fazerem parte desse iniciativa de mudança, antes de deixar uma urna na Casa de Leis, permitindo que a população expresse sua preferência sobre os temas a serem discutidos.

Na manhã dessa quinta-feira (19), o juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira levará uma urna para a população votar no Procon/MS e à tarde, deixa também uma urna no Centro Integrado de Justiça (Cijus), sempre convidando para participação no evento e nas votações.

Na sexta (20), uma urna será disponibilizada para votação no Shopping Norte Sul Plaza. Além do Tribunal de Justiça de MS, são apoiadores do evento os palestrantes, a Anoreg/MS, a Esmagis e a TV Morena.