Em sessão solene, a nova diretoria do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região tomou posse na segunda-feira (17), para o biênio 2019/2020. A solenidade aconteceu no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande.

A partir de 1º de janeiro, a presidência da Corte será comandada pelo desembargador Nicanor de Araújo Lima, a vice-presidência pelo desembargador Amaury Rodrigues Pinto Junior, a ouvidoria pelo desesembargador Ricardo Geraldo Monteiro Zandona e a direção da Escola Judicial pelo desembargador Francisco das C. Lima Filho.

Em seu discurso Nicanor falou sobre os desafios que terá para administrar o tribunal diante do corte orçamentário da Justiça do Trabalho e que a experiência de já ter presidido o TRT-MS entre 2005 e 2006 contribuirá para as tomadas de decisões.

O magistrado pretende fomentar a execução trabalhista, um dos gargalos do Poder Judiciário, para garantir mais efetividade e celeridade aos processos trabalhistas, além de estimular a conciliação. “A prestação jurisdicional só se completa com a entrega do bem conseguido através da sentença. O processo de execução tem sido vagaroso, no meu entender, e eu preciso dar um impulso na execução. Outro projeto na área judicial é estimular os acordos com a atuação dos Núcleos de Conciliação no 1º e 2º graus. Eu fui coordenador do NUPEMEC em 2017 e 2018 e o índice de acordos foi em torno de 70%. São essas ações que justificam plenamente a função social da Justiça do Trabalho”, destacou Nicanor.

Presidente

Natural de Salvador-BA, Nicanor de Araújo Lima formou-se em ciências urídicas e sociais pelo então Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB. Foi advogado entre 1978 a 1983, professor de Direito Processual do Trabalho da Unigran no período de 1992 a 1998 e professor de Direito do Trabalho na mesma instituição nos anos de 1992 a 2004.