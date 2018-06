A cada cinco tombos do Neymar durante o jogo desta quarta-feira (27), a rodada de chope é por conta da casa. Essa é a promoção do “Quiosque da Brahma”, válida apenas para o jogo em que a seleção brasileira enfrentará a Sérvia.

Vale ressaltar que, apenas quem já estiver consumindo o chope da casa, terá o direito de participar da promoção.

Além da “rodada grátis”, o estabelecimento ainda oferece desconto de 50% no chope para quem segue o perfil do quiosque no Instagram e Facebook.