Evaldo Henrique Andrade da Silva, 22 anos, foi baleado nesta segunda-feira (2), em um bar, em Dourados.

De acordo com informações do site Dourados News, Henrique estava no bar assistindo o jogo Brasil e México. Durante a comemoração da vitória da seleção brasileira houve uma confusão e o jovem foi atingido por um disparo de arma de fogo na perna.

A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde. Ainda não há detalhes sobre autores e como começou a situação que levou ao disparo.