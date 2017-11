Torcedores furtam bezerra para celebrar título do Corinthians

Depois do Corinthians vencer o Fluminense nesta quarta-feira (15), e conquistar, antecipadamente o Campeonato Brasileiro, dois adolescentes de São Gabriel do Oeste, cidade a 133 km de Campo Grande, furtaram uma bezerra para fazer um churrasco em comemoração ao título.

O animal foi recuperado na manhã desta quinta-feira (16) pela Polícia Militar, após receber denúncias de moradores da cidade. De acordo com informações do site Idest, um adolescente, de 17 anos, foi visto arrastando o animal pela rua.

A polícia encontrou a bezerra no quintal da casa do adolescente que realizou o furto. Outro adolescente estava na casa cuidando da bezerra. Segundo relato dos dois, a intenção era matar o animal e fazer um churrasco para comemorar o título do Corinthians.

Os adolescentes foram detidos para prestar esclarecimentos e o Conselho Tutelar foi acionado. O animal foi entregue ao dono.