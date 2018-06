Torcedores lotam evento da copa e organizadores optam por um novo local

A procura por locais que oferecem programação especial durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo aumentou, fazendo com que os organizadores do evento "21 Na Copa" optassem por um novo local.

A decisão, segundo Bruno Montania, que faz parte da organização, se deu pelo aumento na procura por ingressos. Nos dois primeiros jogos, cerca de duas mil pessoas estiveram no 21 Music Bar, local onde foi montada a estrutura para os primeiros dias.

Agora, a expectativa é que três mil torcedores compareçam ao novo local escolhido, o Espaço Casa na Árvore. “A comodidade e oportunidade de oferecer o melhor para o público é o que nos impulsionou a mudar”, disse.

No novo local, além da transmissão do jogo, o Dj Panda, o grupo Batukaê, Top Samba e o cantor Evandro Campos, estão escalados para animar os torcedores após o jogo.

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos no 21 Music Bar, Barbearia A Banca e Mormaii.