Torneio Regional de Robótica em Goiás terá participação de escolas do Sesi de MS

Os alunos das escolas do Sesi de Campo Grande, Corumbá e Dourados embarcaram, nesta quinta-feira (23/11), para Goiânia (GO), onde participarão do Torneio Regional de Robótica, realizado pela FLL (First Lego League) nesta sexta-feira (24/11) e sábado (25/11). De acordo com a gerente de educação do Sesi, Simone Cruz, as três equipes que se destacaram durante o Torneio Interclasse de Robótica realizado pelas escolas da rede em Mato Grosso do Sul foram escolhidas para participar da fase regional em Goiás.

“Nós elegemos três times que apresentaram melhor pesquisa e melhor programação, que são os dois quesitos fundamentais para a uma competição para poderem representar o Sesi de Mato Grosso do Sul no Torneio Regional e, depois, quem sabe, no Torneio Nacional. Estamos levando todos os professores articuladores das sete unidades porque é uma forma de toda a equipe aprender mais. Então não significa que quem não foi não tem representatividade”, ressaltou Simone Cruz.

Ela ainda destacou que essa é uma oportunidade de conhecimento para os alunos. “É um trabalho que eles vêm desenvolvendo desde o começo do ano, então esse momento é de premiação para aqueles que se destacaram. Além da aprendizagem de vida, principalmente em termos de formação e enfrentamento, é importante destacar o aprendizado cognitivo, porque lá eles vão ter contato com outras pesquisas, com outros alunos, com outras formas de pensamento, outras estratégias de crescimento”, completou.

Para a aluna Gabriela dos Santos Moraes, da 2ª série do Ensino Médio da Escola do Sesi de Corumbá, a expectativa é muito grande. “Estou muito otimista, porque nos esforçamos muito ao longo do ano nas aulas de robótica, pesquisamos muito e queremos voltar pelo menos com uma medalha”, disse.

A aluna Giovana Victoria Silva Santos Barros, do 6º ano da Escola do Sesi de Campo Grande, definiu o momento como de muita animação. “Estou muito feliz por poder representar o Sesi de Mato Grosso do Sul no Torneio Regional, competindo com outros Estados da Região Centro-Oeste. Acho que a viagem já é uma premiação pelo nosso esforço ao longo do ano”, afirmou.

Já o aluno Matheus Bruno Novaes, do 7º ano da Escola do Sesi de Dourados, acredita que essa é uma oportunidade única. “Não sei se outras escolas oferecem isso para seus alunos. Eu estou muito ansioso, mas ao mesmo tempo muito contente por participar desse torneio. Espero que consigamos avançar para a etapa nacional”, finalizou.