Responsáveis pelo touro colocaram a rampa longe demais do solo para que ele caísse com segurança

Em Mejorada Del Campo, cidade perto de Madri, na Espanha, um acidente provocou uma cena revoltante, quando em um festival de tourada no município, um touro ficou rastejando pelo chão, depois de quebrar as duas pernas traseiras.

O animal saiu correndo da rampa do carro que o estava transportando e, quando pulou no chão, o impacto fez com que o ele quebrasse as pernas e ficasse rastejando pelo chão.