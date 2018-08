No final da tarde de segunda-feira (13) o trabalhador de um frigorifico de Três Lagoas morreu ao ser atropelado por uma vaca que fugiu do matadouro. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência a vítima, Valque Ribeiro de Paula, 78 anos, estava apartando o gado no frigorifico Frigodil, quando um animal correu em sua direção e trombou contra ele o arremessando no chão com violência. Testemunhas do acidente disseram a polícia que Valque caiu e ficou desacordado.

A vítima foi socorrida com vida e encaminhada ao hospital Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas como morte a esclarecer.