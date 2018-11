Foram utilizadas as ferramentas de trabalho para retirar a vítima de baixo dos escombros

Na tarde desta segunda-feira (19) por volta 16h30 um homem de 29 anos acabou sendo soterrado depois de cair de uma altura de três metros, de um prédio em construção no centro de Campo Grande.

Wellington Martins de 29 anos estava trabalhando quando acabou se desequilibrando e caindo, o prédio fica na rua 13 de Junho com a rua Dom Aquino. Após cair no chão, ele foi soterrado, e imediatamente os companheiros de serviço, acabaram indo socorrer ele.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, foram utilizadas as ferramentas de trabalho para retirar a vítima de baixo dos escombros. Wellington foi socorrido por uma viatura do Corpo de Bombeiros, estava consciente, com dores pelo corpo, logo depois foi encaminhado para uma unidade da saúde para ser melhor avaliado.

Uma faixa da rua 13 de junho, ficou interditada para que os socorristas pudessem realizar o atendimento da vítima, logo depois o transito foi liberado e os funcionários voltaram ao serviço.