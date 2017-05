Trabalhador infarta e morre no telhado

Um homem, ainda não identificado, passou mal e acabou morrendo no início da tarde desta quarta-feira (31) às 13h, no Sesc Horto, na Rua Anhaduizinho, Centro de Campo Grande.

De acordo com testemunhas o homem estava realizando uma manutenção no telhado do Sesc, quando teve um infarto. Ainda de acordo com testemunhas, foram deslocadas duas viaturas de resgate, uma do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e outra do Corpo de Bombeiros.

Os socorristas tentaram reanimar o homem por 30 minutos, mas ele não resistiu e morreu no local. O corpo espera agora a chega da perícia e da pax. Toda a rua no entorno do Sesc foi fechada para o trabalho das equipes de resgate.