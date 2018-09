Na manhã desta quinta-feira (20), um homem morreu após ficar enroscado no eixo de um caminhão em uma oficina mecânica na cidade de Ivinhema.

Segundo as informações do site Ivi Notícias, o Corpo de Bombeiro foi acionado para socorrer a vítima, mas quando chegaram ao local o homem foi encontrado preso no eixo do caminhão já sem sinais vitais.

Testemunhas contaram que o trabalhador estava fazendo um serviço em um caminhão boiadeiro e, em dado momento, sua blusa enroscou sem que o mesmo conseguisse se soltar.