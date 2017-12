Trabalhador rural cai do cavalo e morre

Um trabalhador rural morreu na manhã de terça-feira (19) após cair de um cavalo no Assentamento Santa Paula, localizado a cerca de cinco quilômetros de Bataguassu. Ele estava fazendo atividade de rotina, olhando o gado.

Segundo as informações do site Da Hora Bataguassu, o incidente aconteceu quando o Altamir Alves da Costa, de 48 anos, trabalhava com o animal no campo. De acordo com informações, a mula teria pulado fazendo com que ele viesse a cair e bater em cheio a cabeça no chão.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Bataguassu chegou a ser acionada, porém quando chegou ao local Altamir já estava morto. A Polícia Civil foi acionada e compareceu ao local realizando os levantamentos necessários.