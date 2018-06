Trabalhador rural é picado por cobra Jararaca

Um trabalhador rural foi picado por uma cobra Jararaca na noite desta segunda-feira (4), em uma fazenda do Pantanal.

Geraldo Francisco dos Santos, 46 anos, foi socorrido no local e levado de trator até o Corpo de Bombeiros, em Coxim. Os socorristas constataram que a vítima estava com muitos edemas no pé direito no local da picada e reclamava de fortes dores.

Segundo o site edição MS, foi realizada a aplicação do soro antiofídico, antibotrópico e o trabalhador rural foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional local, onde permanece em observação.