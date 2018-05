Na tarde de segunda-feira (28), o trabalhador rural Manoel Francisco da Silva, 44 anos, morreu ao ser atropelado pelo trator que ele mesmo conduzia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu no Assentamento Conquista, zona rural de Campo Grande. No local, a polícia constatou que a vítima estava em um trator, arando um terreno, quando o veículo teria dado um solavanco, derrubando a vítima. A roda traseira do trator passou por cima do mesmo, causando sua morte.

Segundo informações colhidas no local, o veículo ainda teria continuado em movimento, fazendo um trajeto curvo, só parando em um barranco, ficando funcionando, por um tempo, até apagar.