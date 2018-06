Trabalhadora fratura três dedos ao prender a mão em máquina de pastel

Na manhã desta quinta-feira (14), uma trabalhadora fraturou três dedos ao prender a mão em máquina de pastel, em Corumbá. Foi necessário que os bombeiros desmontassem o equipamento para retirar a mão da mulher.

Segundo informações da assessoria do Corpo de Bombeiros as viaturas de salvamento e resgate foram acionadas, as 8h55, para se deslocar até a rua Barão de Melgaço, no bairro Maria Leite, onde uma mulher ficou com a mão presa em uma máquina elética de fazer massa de pastel.

No local os socorristas encontraram uma trabalhadora de 39 anos, com a mão direita presa ao cilindro do equipamento, foi necessário realizar a desmontar da máquina para liberar a mão da vítima.

A mão direita da vítima estava com três dedos (anelar, médio, mínimo) fraturados. A mulher foi encaminhada ao pronto socorro local para avaliação médica.