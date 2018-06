Trabalhadores da Energisa protestam contra 631 demissões nos últimos 4 anos

Nesta segunda-feira (11) os funcionários da Energisa-MS fazem uma manifestação contra a política de demissões da empresa. O protesto é em frente ao Centro Operacional da empresa, em Campo Grande.

Segundo denúncia do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria e Comércio de Energia no Estado do Mato Grosso do Sul (Sinergia-MS), 631 trabalhadores foram demitidos desde que o Grupo Energisa assumiu a concessionária, no ano de 2014, o que reflete na qualidade do serviço prestado aos consumidores.

O sindicato publicou uma nota dizendo que dos 631 trabalhadores demitidos desde 2014, 178 desligamentos aconteceram somente no último ano. “É uma das empresas que mais demitem em Mato Grosso do Sul. E essa alta rotatividade de empregados, que são substituídos por trabalhadores ainda sem experiência no setor elétrico, vem se refletindo na péssima qualidade do serviço prestado à população” destacam na nota os representantes do sindicato.

Conforme a nota o sindicato busca por medidas que possam mudar essa realidade, e vai propor uma audiência pública para discutir a qualidade do serviço prestado pela concessionária, e pretende denunciar esse descaso da empresa com os trabalhadores e os clientes aos órgãos competentes de regulação e fiscalização.