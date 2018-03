Contra alteração no Acordo Coletivo de Trabalho vigente, com validade até o dia 31 julho, trabalhadores dos Correios fazem amanhã (12)uma paralisação nacional. O Acordo Coletivo foi assinado pela empresa e representação dos trabalhadores e foi homologado pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho), porém a direção dos Correios entrou com um pedido de dissídio noTribunal pedindo alteração na cláusula que trata do Plano de Saúde dos Trabalhadores, com a finalidade de excluir pais e mães do plano. Além disso a empresa suspendeu férias, ao mesmo tempo em que promove demissões através de Planos de Demissão Incentivadas.

A presidente do SINTECT-MS (Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Mato Grosso do Sul), Elaine Reginal Oliveira reclama da empresa querer mudar os termos do acordo antes do prazo de validade. “Isso é querer mudar o resultado de um jogo depois do jogo ter terminado. De que vale então um Acordo Coletivo homologado pelo TST? O desmonte das leis trabalhistas vai chegar ao ponto dos Acordos Coletivos não terem mais validade legal nenhuma?”, questiona.

Segundo Elaine, a paralisação nacional é uma deliberação da Federação Nacional da categoria e visa defender o Acordo Coletivo. “Nossos direitos estão ameaçados. Lamentamos o transtorno que toda paralisação traz para a população, mas quem defenderá nossos direitos por nós?”, salienta.

Ela aponta também a contradição do discurso da empresa. “Acabam de revogar as férias de todos os funcionários, há falta de pessoal em todos os setores, os atrasos aumentam, mas ao mesmo tempo a empresa promove demissões. De 124 mil trabalhadores, os Correios tem hoje cerca de 106 mil. Estão desmontando uma estatal que sempre funcionou a contento, estão desmoralizando deliberadamente os Correios para justificar a sua privatização”, concluiu.

A paralisação terá início à zero hora do dia 12 de março.