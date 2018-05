Trabalhadores ficam feridos após caírem em buraco de 11 metros

Dois trabalhadores ficaram feridos após o cabo de aço do elevador de uma obra se romper em um poço de 11 metros de profundidade na manhã deste sábado (12), em Ivinhema.

Informações do site Nova News apontam que, no local está sendo construída uma granja próximo a rodovia MS-276.

Um dos trabalhadores caiu de uma altura de 6 metros e uma das vítimas ficou mais lesionada ao ser verificada uma fratura exposta na perna direita. Já o segundo homem ferido se queixava de dores na região do ombro e se encontrava no fundo do buraco quando foi atingido pelo equipamento de elevação.

As vítimas que não tiveram a identidade revelada foram socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde do município.