Trabalho do Uber tem beneficiado a população, afirma Gilmar da Cruz

Na sessão ordinária desta terça-feira (7) na Câmara Municipal de Campo Grande, esteve participando o Presidente da Associação dos Parceiros em Aplicativos de Transporte de Passageiros Motoristas Autônomos de Mato Grosso do Sul – APPLIC, Paulo Cesar Teodoro Pinheiro que discorreu sobre o transporte remunerado de passageiros conhecido como Uber.

O vereador Gilmar da Cruz (PRB) pontuou que é a favor do serviço do Uber em Campo Grande. “Eu tenho amigos que tem utilizado o Uber, e tem falado muito bem deste serviço, quero dizer que vocês podem contar com a casa de leis, comigo e com a mesa diretora”, finaliza Gilmar.

O parlamentar parabenizou a categoria pelos serviços prestados “É claro, que vocês querem trabalhar, cuidar da família, do futuro, o trabalho de vocês tem beneficiado a população”.