Trad tem chance de revolucionar iluminação

A nova gestão que assumiu a prefeitura de Campo Grande a partir de 1º de janeiro tem uma oportunidade ímpar, a de criar uma revolução num dos segmentos de maior reclamação da capital, a iluminação publica.

Isso porque os preços que são praticados hoje no mercado permitem que o atual prefeito Marquinhos Trad, determinação tendo para tal, possa substituir toda a planta de iluminação de Campo Grande por lâmpadas de led.

As vantagens de uma ação de tal porte são gigantescas. As luminárias atuais, que estão nos postes da capital, têm uma vida útil de 8.000 horas, enquanto as de led, 50.000.

Mais, uma planta toda de led permitiria que a prefeitura utilizasse dimmer s pela cidade, diminuindo a iluminação em horários noturnos onde não houvesse necessidade.

Analisando-se a geografia dos gastos que são efetuados hoje com os recursos da taxa de iluminação pública, conclui-se que a operação é plenamente possível.

Campo Grande tem uma receita de iluminação pública de R$ 93 milhões anuais, sendo que R$ 28 milhões são gastos para pagamento da conta de luz da cidade, e R$ 20 milhões com reparos.

Para substituir todas as lâmpadas, teria que se investir R$ 40 milhões anuais, durante três anos, tempo que Marquinhos tem pela frente.

Ao final da troca , Campo Grande passaria a gastar R$ 16 milhões anuais de conta de luz, economizando R$ 12 milhões/ano, e a manutenção cairia de um patamar de R$ 20 milhões/ano em reparos para apenas R$ 6 milhões, ou seja, uma economia de R$ 14 milhões.

A cidade tem esse dinheiro, pois sobram no caixa anualmente para investimentos R$45 milhões, ou seja, cinco mais que o necessário.

No momento em que toda a cidade for iluminada por lâmpadas de led, a despesa com reparos e conta de luz será de apenas 22 milhões. Isso significa que se levando em conta a receita de R$ 93 milhões/ano, sobrariam R$ 71 milhões anualmente para outros investimentos, de acordo com as necessidades do momento.

Os aspectos econômicos são óbvios, e a viabilidade de fácil comprovação, através da calculadora.

Mas a outros também, a questão da segurança seria beneficiada, pois acabariam as ruas escuras, sempre à espera de reparos, que acontecem de forma lenta e que se tornarão bem mais difíceis de serem necessários, pois novas lâmpadas têm uma vida útil de 50.000 horas, em vez de 8.000 das atuais.

A beleza da cidade, toda iluminada, e realçando sua beleza noturna, proporcionaria inclusive uma sensação de bem estar e de aumento da estima da população pela sua cidade.