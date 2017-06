Para comemorar o dia de Santo Antônio, casamenteiro e padroeiro de Campo Grande, a paróquia com o nome do homenageado realizará nesta terça-feira (13) missas em honra ao santo e a distribuição dos pedaços do tradicional bolo com alianças de casamento.

De acordo com o pároco da igreja, Padre Odair Costa, para este ano o bolo será ainda maior. Ao todo, serão cerca de 1.200 quilos, com mil alianças. Serão vendidos aproximadamente 7 mil pedaços.

Ele ainda relembra que o bolo de Santo Antonio começou com o intuito de agradecer a Deus. “As mulheres guerreiras, que sempre existem na comunidade, um dia, depois de uma obra na igreja, resolveram fazer um bolo para agradecer a Santo Antonio por todas as graças recebidas”, conta.

Esse primeiro bolo não tinha aliança ainda. Só depois é que a “brincadeira” de procurar alianças no bolo começou. “Muitas pessoas passaram a pedir a intercessão de Santo Antônio em busca de casamento. Aí surgiu a ideia de colocar as alianças”, diz.

Padre Odair ainda explica a fama de casamenteiro do santo que dá nome à paróquia. “No tempo de Santo Antonio, para casar, a mulher tinha de ter um valor em dinheiro, que era o chamado dote. E toda mulher, por mais interessante que ela fosse, arrumasse um noivo, mas não tivesse o dote, não poderia casar. Muitas delas, entristecidas, iam até Santo Antônio pedir para ele rezar por elas, para ele interceder por elas, porque elas queriam tanto casar, mas não podiam. E ele, com o coração dolorido, rezava por elas, mas pedia ajuda, doações, e depois entregava para essas moças. Foi assim que ele teve essa fama de casamenteiro,mas era uma pessoa caridosa”.

Programação

Desde sexta-feira (9) acontece a “Festa de Santo Antônio”, que está em sua 105ª edição. Nesta segunda-feira (12), após a missa das 19h, haverá show com as duplas Victor Gregório & Marco Aurélio e Pedro & Evandro.

Na terça-feira (13), dia de Santo Antônio, haverá missas às 6h, com a distribuição dos pedaços de bolo em seguida, e às 17h. As fichas para o bolo estão sendo vendidas antecipadamente durante a festa, mas serão comercializadas também na terça-feira de manhã. O valor é R$ 5.