Traficante abandona veículo depois de fuga em alta velocidade

A PRF apreendeu na noite de sábado (6) um veículo cheio de drogas, que foi abandonado pelo condutor depois de fugir da polícia pela BR-163.

De acordo com o boletim de ocorrência a PRF realizava fiscalização de rotina próximo ao km 240 da BR 163, quando foi dada ordem de parada a um veículo GM PRISMA de cor prata, no entanto o condutor não obedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga em lta velocidade e a equipe da PRF fez acompanhamento tático.

O condutor tentando despistar a PRF entrou em uma estrada vicinal e abandonou o carro próximo a um matagal alto e fugiu pelo mato, mas não foi localizado, apesar de terem feito buscas pelo local.

Durante o exame do carro foram os policiais de depararam com o veículo totalmente carregado com tabletes de maconha no porta malas e no lugar do bando traseiro. E então encaminharam o carro para o posto da PRF onde verificaram que o número do chassi do veículo é diferente do chassi correspondente à sua placa aparente. O que indica que não fizeram as adulterações nos sinais identificadores do veículo, apenas colocaram uma placa clonada.

Os policiais não conseguiram determinar a origem real do veículo, pois o sistema de checagem (SERPRO/RENAVAM) estava inoperante. O veículo e a droga foram encaminhados para Depac de Dourados para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

O caso foi registrado como tráfico de drogas.