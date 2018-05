Traficante colide veículo lotado de maconha com caminhonete e comerciante morre

Um acidente entre um Honda Civic e uma caminhonete Hilux provocou a morte de um comerciante na manhã desta quinta-feira (11) na BR 060 em Chapadão do Sul.

O Honda Civic invadiu a pista contrária e colidiu contra uma caminhonete Hilux resultando na morte de Chulsi Luiz Niedermeyer de 67 anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor que provocou o acidente seria traficante de drogas e fugiu do local sem prestar socorro.

O condutor do Civic não foi localizado nem identificado, dentro do veículo havia 300 quilos de maconha. O carro não tinha nenhum tipo de restrição.

Segundo o site Dourados Agora , os veículos envolvidos no acidente com morte são uma Toyota/Hilux CD, com placas Chapadão do Sul, que ficou com as rodas para cima sobre a via, e um Honda/Civic com placas de Belo Horizonte (MG).

Na Hilux haviam quatro ocupantes. O vítima fatal de 67 anos e os demais ocupantes de 13, 40 e 44 anos que sofreram lesões leves.

O Honda/Civic foi encaminhado para a Polícia Civil em Chapadão do Sul/MS, juntamente com a droga.