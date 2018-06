Traficante é preso com 195 quilos de maconha

Sandro Fabian Bogarin Barrios, 25 anos, foi preso na tarde deste sábado (9), enquanto trafegava em uma caminhonete Toyota Corolla, cor prata, placas BRE 571 Paraguai, transportando drogas próximo a Ponta Porã.

O traficante carregava no veículo, 195 quilos de maconha em um caminho vicinal da colônia Cerro Corai a 15 quilômetros da fronteira de Ponta Porã com Pedro Juan Caballero, onde foi interceptado por agentes especiais da Secretaria Nacional Anti Drogas (Senad).

Segundo o site Porã News, o autor foi encaminhado a sede da Senad na cidade de Pedro Juan Caballero, o operativo foi acompanhado pelo promotor de justiça Armando Cantero Fassino, que determinou a prisão de Sandro Fabian Bogarin Barrios.

De acordo com os policiais a carga de droga possivelmente seria transportada por “mulas” ao território brasileiro, mas a ação dos agentes especiais da Senad abortou a ação e investigará a procedência da carga e assim realizar a prisão dos produtores da droga que atuam na parte da fronteira com Mato Grosso do Sul.