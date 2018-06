Traficante é preso por induzir sobrinha de 13 anos a transportar drogas

Um homem foi preso em flagrante na manhã do último sábado (23), por tráfico de drogas e por induzir também a sobrinha de 13 anos a transportar a droga, no bairro Dom Bosco em Corumbá.

O autor de 36 anos colocou a sobrinha para transportar as drogas, com ela os policiais encontraram um embrulho com 70 papelotes de pasta base de cocaína, embalados para serem comercializados.

A Polícia Militar chegou até o suspeito, quando foram atender uma denúncia de disparos de arma de fogo próximo a rua 21 de setembro.

Quando os policiais chegaram a casa, a menina tentava esconder o pacote com a droga e permaneceu calada enquanto perguntavam de quem era o produto.

O tio chegou ao local e foi revistado pelos policiais militares, sendo encontrados com ele o valor de R$ 95,00. Os dois permaneceram calados e ao conferirem os dados do suspeito, os policiais verificaram que ele teria passagem policial por tráfico de drogas.

O homem e a adolescente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.