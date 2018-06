Traficante foge da PRF e colide caminhonete com duas toneladas de maconha

Uma caminhonete foi apreendida com quase duas toneladas de maconha na noite desta quinta-feira (7) na rodovia BR 163 em Rio Brilhante.

De acordo com boletim de ocorrência, Policiais Rodoviários Federais avistaram o veículo em atitude suspeita e deram ordem de parada, mas o condutor identificado como Mávio de Oliveira Santos de 34 anos, morador da de Vitória da Conquista/ Bahia, fugiu em alta velocidade. Após perseguição dos policiais a caminhonete, o autor perdeu o controle do veículo e colidiu com um barranco.

O traficante ficou preso dentro da caminhonete devido a excessiva quantidade de maconha que transportava e uma equipe de resgate da CCR MS Via socorreu e retirou o condutor do interior do veículo. O autor foi encaminhado ao hospital local e após atendimento, foi dada voz de prisão.

Na caminhonete havia 1.930 quilos de maconha, sendo que Mávio relatou aos policiais que estava transportando a droga de um desconhecido de Ponta Porã até Campo Grande e receberia R$2.000,00 após a entrega. O veículo pertence a Locadora Localiza e não possui registro de roubo ou furto.

O autor foi preso e conduzido a delegacia, sendo apreendido com ele dois celulares, o veículo e a droga.