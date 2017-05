Vídeo: traficante foge de barreira da PRF e helicóptero e usado na captura

Um traficante de drogas, de 36 anos, tentou fugir e PRF (Polícia Rodoviária Federal) usa helicóptero para capturar fugitivo. O caso aconteceu na manhã da última segunda-feira (8) na BR-163 próximo a Dourados - a 228 km de Campo Grande. O homem preso transportava em uma camionete VW/Amarok quase duas toneladas de maconha e 1 kg de cocaína, com ele ainda estava um adolescente.

No momento da abordagem o traficante não respeitou a ordem de parada da equipe policial e fugiu, sendo capturado no km 269 da 163. O documento do veículo tinha indícios de falsificação, assim como os seus sinais identificadores, com ocorrência de roubo e furto na cidade de Americana (SP).

Os suspeitos disseram aos agentes que pegaram o veículo carregado na cidade de Amambai com destino ao estado de Goiás. Pelo transporte, eles disseram que receberiam R$ 10 mil, sendo dividido o valor entre eles.

A ação de tráfico de drogas contava com "batedores", sendo que foi localizado no veículo um rádio de comunicador em pleno funcionamento, além de três celulares, utilizados na comunicação com o grupo.

A aeronave Bell 407 foi utilizada na prisão do homem e apreensão do menor. Eles foram encaminhados para a delegacia de polícia civil de Dourados, juntamente com o veículo e as drogas.