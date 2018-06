Traficante joga caminhonete no Rio Paraná durante fuga

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com Polícia Militar (PM) de São Paulo-SP apreendeu, na madrugada deste sábado (9), uma tonelada e meia de maconha em uma caminhonete Toyota Hillux roubada.

O veículo com placas aparentes de São Paulo-SP, desobedeceu à ordem de parada dos policiais rodoviários federais no km 196 da BR-158, na cidade de Selvíria-MS.

Houve perseguição até o município de Ilha Solteira-SP, onde o suspeito se lançou do automóvel ainda em movimento, fazendo com que a caminhonete caísse ás margens do rio Paraná, ficando parcialmente submersa.

O condutor conseguiu fugir, adentrando em uma vegetação do local. No veículo foram encontrados 1.563 kg de maconha e tinha registro de roubo na cidade de Tanguá-RJ.

A caminhonete e o entorpecente foram entregues à Polícia Civil de Ilha Solteira-SP.