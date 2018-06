Traficante tenta fugir de policiais e colide em caminhões

Um traficante foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), após colidir o carro que conduzia em dois caminhões na manhã desta terça-feira (12), em Bataguassu.

De acordo com informações do site Da Hora Bataguassu, o criminoso tentou fugir ao perceber que seria abordado pelos policiais na BR-267. Ele realizou retorno e entrou no pátio de um posto de combustível. Na entrada do pátio, o criminoso colidiu em dois caminhões que estavam estacionados.

O bandido ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos policiais.

Em vistoria no interior do veículo foram localizados diversos tabletes de maconha. Ainda não foi divulgada a quantidade da droga e a identidade do traficante.