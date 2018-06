Traficantes são presos em flagrante durante operação policial

Dois traficantes foram presos em flagrante na tarde desta terça-feira (12), em um terminal de ônibus na fronteira de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã.

Apolinio Acosta Martinez (35 anos) e Rodrigo Ramon Cohene Baez (29 anos), foram presos com cinco tabletes de cocaína pesando 5.422 quilos, durante operação da Secretaria Nacional Anti Drogas (SENAD), no terminal de ônibus. A dupla estava em um carro com placas SAB 900, do Paraguai, aguardando a chegada dos compradores da droga.

Segundo informações do site Porã News, os agentes especiais da SENAD realizavam um trabalho de inteligência próximo ao terminal rodoviário, quando notaram a presença da dupla em atitude suspeita e após abordagem, foram encontrados os tabletes escondidos nos bancos do carro.

Os dois foram presos e a droga foi apreendida.