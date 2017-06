Traficantes tentam despistar a polícia escondendo droga em urso de pelúcia

Três pessoas foram presas depois que a Polícia Militar encontrou dentro de um urso de pelúcia 19 porções de crack. Os traficantes foram presos na noite de sexta-feira (2) em Nova Andradina – a 297 km de Campo Grande. De acordo com o site Nova News, os policiais chegaram ao local na casa através de denúncias anônimas.

Após denúncia anônima, a equipe da Força Tática da Polícia foi até a Rua Anaurilândia no bairro São Vicente. No local os policiais viram várias pessoas que foram embora ao avistarem a viatura policial, algumas pessoas já eram conhecidas pelos policiais por terem envolvimento com o tráfico. À partir dessa evidências a PM (Polícia Militar) confirmou a suspeita sobre o comércio de droga.

Ao entrar na casa a equipe do tático encontrou um homem sentado na varanda e outro pintando uma bicicleta na cozinha com a numeração raspada. Uma mulher e sua filha estavam em dos quartos da residência. Questionados sobre os fatos, todos permaneceram calados.

Ursinho de pelúcia

Os policiai então vistoriaram toda a casa, a equipe encontrou um urso de pelúcia recheado com 19 porções de crack. Ninguém soube explicar de quem era a droga, o homem que estava pintado uma bicicleta disse que estava fazendo o serviço para sua namorada, já ela não confirmou a versão do rapaz. A mulher dona da casa disse que não mexe com drogas e que trabalha como confeiteira, sua filha namorada do rapaz, também desmentiu a mãe.

Além do crack, foram encontradas também duas porções de maconha, 70 aparelhos de celulares e cartões bancários e nome de outras pessoas. Diante dos indícios a polícia prendeu dois homens um de 24 e outro de 29 anos e a dona da casa de 30.