Tráfico na terceira idade: Idoso é preso por tráfico de drogas na fronteira

Um idoso de 72 anos que transportava 65 tabletes de maconha foi preso na manhã deste domingo (19) durante bloqueio do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na rodovia MS 164, em Ponta Porã. Este foi o segundo idoso preso por tráfico ontem.

Durante a abordagem, o veículo VW Gol de cor banca, com placas de Paraguaçu Paulista, cidade do interior de São Paulo, foi vistoriado. A polícia encontrou 47 quilos de maconha escondidos debaixo do banco traseiro.

O idoso confessou que foi contratado para levar de Ponta Porã até Paraguaçu Paulista e que receberia R$ 6 mil pelo transporte. O caso foi registrado como tráfico de drogas na delegacia de Ponta Porã.