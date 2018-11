Corpo de Bombeiros informou que, além dessas vítimas, 11 pessoas foram resgatadas com vida

Já são dez os mortos na tragédia em Niterói. No início da noite deste sábado (10), os bombeiros recolheram o décimo corpo, vítima do deslizamento ocorrido hoje na Comunidade Boa Esperança, em Piratininga, Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.

Os nomes dos mortos ainda não foram revelados. Os trabalhos de resgate terão prosseguimento neste domingo.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que, além dessas vítimas, 11 pessoas foram resgatadas com vida. Ao longo desta semana, choveu muito no Rio de Janeiro e em Niterói, o que pode ter contribuído para o desastre.