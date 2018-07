Transexual é morta com mais de 80 golpes de faca

Uma transexual foi brutalmente morta na madrugada deste domingo (8) e o corpo foi localizado na estrada de terra Estiva, nos fundos da Vila Nova Esperaça, em Rio Brilhante.

Adilson Francisco da Silva, 40 anos, transexual conhecida pelo nome social de ‘’Fernanda da Biz’’, foi assassinada com mais de 80 golpes de faca e ainda foi apedrejada ficando com a cabeça esmagada e o rosto dilacerado.

O corpo da transexual foi encontrado por volta das 2h20 por um homem que passava de caminhão próximo a estrada e acionou a polícia.

Indícios

Ao lado do corpo, a polícia encontrou uma motocicleta Honda Biz de cor prata, placa HTU 9725, um capacete rosa e a Carteira Nacional de Habilitação da transexual. O celular que Fernanda supostamente estaria usando na noite do crime, não foi encontrado.

A perícia verificou marcas de sangue no painel da moto e na vegetação ao lado da estrada, devido a isto, há suspeita de luta corporal entre vítima e assassino.

Após os trabalhos da pericia técnica de Dourados e da Polícia Civil, o corpo foi encaminhado ao IMOL para necropsia. A moto foi levada para delegacia.

Crime bárbaro

Segundo peritos do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), após o corpo passar por exames necroscópicos, foram cerca de 47 golpes na mão direita, o que leva a crer que a vítima tentou se defender das agressões; 33 perfurações nas costas, além de golpes nos braços e cabeça. Totalizando mais de oitenta golpes. A causa da morte foi atestada como traumatismo craniano encefálico e ação contundente.

Arma utilizada no crime

Na manhã desta segunda-feira (9), policiais retornaram ao local do crime e encontraram um cabo aparentemente de uma pequena faca com a navalha quebrada com manchas de sangue.

O caso será investigado pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Rio Brilhante.