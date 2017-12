Transexual que cuidava casa de amiga é assaltada

Por volta da meia noite desta sexta-feira (8) uma transexual de 27 anos, que cuidava da casa de uma amiga que está viajando, localizada na Rua João Carneiro Alves, no jardim Água Boa, em Dourados, foi assaltada.

Segundo informações do boletim de ocorrência, registrado na delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, quatro homens invadiram a casa pensando não ter ninguém no local, mas ao se depararem com a amiga da proprietária.

Segundo informações do site Dourados News ela foi rendida e os ladrões levaram a importância de R$ 1.250, um telefone celular a um tablete. Os criminosos fugiram e a Polícia Civil investiga o caso.