De janeiro até agora, 14 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em Três Lagoas. No mesmo período do ano passado, foram nove mortes. Em todo ano de 2017, o trânsito fez 12 vítimas fatais na cidade.

O número de mortes em decorrência de acidentes de trânsito, em Três Lagoas, neste ano, já supera o total registrado em 2017, segundo levantamento do Departamento de Trânsito, que contabiliza óbitos fora do local, mas em decorrência dos acidentes.

O último acidente com vítima fatal foi registrado sexta-feira (14), no bairro Vila Alegre. Mauro José Carvalho Gomes, de 37 anos, morreu na madrugada de sábado (15), após uma batida no cruzamento das ruas Eurídice Chagas Cruz e Mercúrio. Um motorista que conduzia um carro não respeitou a sinalização e colidiu na motocicleta que era conduzida por Mauro. O motorista fugiu sem prestar socorro e é procurado pela polícia.

Nesta semana, o departamento realizou ações de conscientização em decorrência da Semana Nacional de Trânsito. A diretora do departamento, Creuza Ramos, e o comandante da PM, major Ênio de Souza, usaram a tribuna da Câmara para falar das ações voltadas para o trânsito realizadas na cidade.

O comandante disse que houve pequena redução nos acidentes registrados pela PM neste ano, comparado ao mesmo período de 2017. No entanto, o número pode ser maior dos oficiais, já que nem todos condutores acionam a polícia ou registram boletim de ocorrência.