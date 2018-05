Os pacientes de Três Lagoas tiveram o transporte suspenso nesta quinta-feira (24). A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade, localizada no interior de Mato Gross do Sul.



De acordo com JPNews, o transporte e remoção de pacientes foram suspensos temporariamente devido à contenção de combustíveis que a administração municipal realiza em razão da greve nacional dos caminhoneiros.

Conforme o site, a secretaria informou que serão mantidos apenas os serviços essenciais que dependem de transporte, como remoção de pacientes que fazem tratamento de hemodiálise e os atendidos pelas ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo JPNews, além de ambulâncias, também foram suspensos o transporte de pacientes que vão de ônibus para Campo Grande e Barretos. A Secretaria Municipal de Saúde tomou essa medida após ofício emitido pela empresa de ônibus que faz o transporte de pacientes para essas cidades.

“Não só tememos a falta de diesel, mas também poderão ocorrer bloqueios em rodovias, impossibilitando a passagem e, com isso, prejudicando os pacientes”, diz o comunicado emitido pela empresa.