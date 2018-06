Tratamento de usuários de álcool e drogas é ampliado na capital

O objetivo é oferecer o suporte necessário para a execução do serviço de tratamento aos usuários

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (AD), ampliou nesta quarta-feira (6), a oferta 12 para 20 leitos de acolhimento.

Uma equipe do AD visitará hoje, juntamente com outros serviços de saúde, a população em situação de rua, para facilitar o acesso ao tratamento da dependência química.

O objetivo do AD é oferecer o suporte necessário para a execução do serviço de tratamento a usuários de álcool e drogas.

Essa é uma maneira de oferecer a abordagem a esta população, que é alvo de críticas por conta da dependência química, considerada uma doença. Após a abordagem em cena de uso e avaliação da equipe multiprofissional, o paciente pode ser encaminhado para o Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Droga (CAPS AD), ou dependendo das condições clínicas, conduzido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), ou Centro Regional de Saúde (CRS).

Dentre as atividades, a oficina de crochê é uma ferramenta de terapia que alivia o desejo de ingestão das substâncias viciantes.

Mais de 900 pacientes fazem acompanhamento na CAPS AD e recebem apoio para abandonar o vício. Além das oficinas de terapias ocupacionais, eles recebem tratamento de psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos, médico plantonista 24h e farmacêuticos.

No CAPS AD é oferecido acolhimento à demanda espontânea sem a necessidade de encaminhamento, das 7h às 19h, mas funciona 24h por dia, todos os dias da semana, no atendimento de pacientes albergados. No local são oferecidas refeições para os pacientes.

A população pode colaborar informando, caso encontrem, pessoas em situação de rua em cenas de uso de álcool e drogas. Basta ligar para o número 3314-3756 (em horário comercial), e informar o endereço da situação e as características físicas da pessoa.