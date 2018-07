Trator capota e deixa trabalhador rural ferido

Na tarde desta segunda-feira (9), um trabalhador rural ficou ferido após capotar um trator, na zona rural de Coxim.

De acordo com informações do Edição MS, duas pessoas ficaram feridas no acidente, que aconteceu após uma falha mecânica, em uma fazenda, localizada a 20 quilômetros de Coxim.

Uma das vítimas, José Calazans de Souza Neto, 44 anos, ficou preso às ferragens e foi retirado por colegas de trabalho. Ele sofreu um corte frontal na região do crânio e escoriações na região lombar, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura.

A segunda vítima não foi identificada, pois foi socorrida por terceiros, as informações são de que ele ficou levemente ferido.