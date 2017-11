Travestis param veículo em avenida para roubar motorista

Um homem de 53 anos passou por momentos de pânico na noite de quinta-feira (9) quando foi abordado por três travestis que tentaram assalta-lo em Três Lagoas.

De acordo com o site JP News, a vítima transitava em seu veículo na avenida Codoaldo Garcia, quando por volta das 22h um dos autores pulou na frente do carro fazendo-o parar. No momento em que o veículo parou, os outros dois autores invadiram o automóvel e ameaçaram a vítima com uma faca.

Os assaltantes obrigaram a vítima a entregar dinheiro, um celular e parte do que havia em uma carteira. Os autores fugiram e a vítima não soube dar mais detalhes dos criminosos.

A PM fez diligências nas proximidades, mas ninguém foi preso.