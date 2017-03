TRE absolve Robinho por 4x3

Por quatro votos a três, o TRE/MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) decidiu manter o prefeito eleito em Aparecida do Taboado, município a 448 quilômetros de Campo Grande, Robinho Samara Almeida no cargo. A decisão saiu na noite desta segunda-feira (27).

Robinho teve o diploma cassado no fim do ano passado pela juíza eleitoral Kelly Gaspar Duarte Neves e condenado por compra de votos e abuso de poder. Se fosse cassado Robinho ficaria inelegível por oito anos e uma nova eleição seria feita no munícipio.

De acordo com informações do advogado Ary Raghiant, o TRE considerou as provas ilícitas e frágeis.