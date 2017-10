TRE fará plantão sábado e domingo no Memorial da Cultura

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) atenderá em regime de plantão nesta sexta-feira (3) e sábado (4), no posto de atendimento localizado no prédio Memorial da Cidadania e da Cultura Popular Apolônio de Carvalho. O motive é o elevado número de eleitores que ainda deverão passar pelo cadastramento biométrico na Capital.

Na sexta-feira, os atendimentos serão das 8h às 17h. Já no sábado, das 8h às 14h. Os demais locais permanecerão fechados devido ao feriado nacional.

É importante lembrar aos eleitores que compareçam, o quanto antes, a um posto da Justiça Eleitoral e façam o cadastramento biométrico, para que não corram o risco de ter o título de eleitor cancelado. A revisão encerra dia 18 de março de 2018.

Para realizar o procedimento, o eleitor deve levar cópia e original de um documento oficial de identificação com foto e original do comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.

O prédio Memorial da Cidadania e da Cultura Popular Apolônio de Carvalho fica na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 - Centro.