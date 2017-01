TRE-MS empossa nova presidência na próxima segunda-feira

Em sessão solene na próxima segunda-feira (30), a vice-Ppesidente e Corregedora Regional Eleitoral, desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, toma posse como presidente do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) para o biênio 2017/2019.



A vaga assumida se deve ao fim do biênio do desembargador Divoncir Schreiner Maran, que exerceu a função de presidente da corte de janeiro de 2015 a janeiro de 2017.



Na mesma sessão, o desembargador João Maria Lós assume o cargo de vice-presidente e corregedor do Tribunal.



A cerimônia de posse terá inicio às 17h, no Plenário do TRE-MS e contará com as presenças de magistrados, advogados, procuradores, autoridades públicas civis e militares, servidores e convidados.



Perfil da presidente



Tânia Garcia de Freitas Borges é natural de Campo Grande (MS). Cursou Direito nas Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso (FUCMAT, atualmente UCDB) em 1980. Pós-graduada em Processo Civil e Direito Agrário pela PUC. Ingressou na carreira do Ministério Público em 1984, quando foi aprovada em Concurso Público e tomou posse como Promotora de Justiça de Primeira Entrância na Comarca de Porto Murtinho. Em novembro de 2003 passou a atuar como desembargadora no TJMS, na vaga reservada ao Ministério Público.



Atuou também nas Comarcas de Ribas do Rio Pardo, Corumbá e Aquidauana. Em 1990, foi promovida, por merecimento, para a Comarca de Campo Grande, onde, entre outras funções exerceu o cargo de Diretora da Fundação Escola Superior do Ministério Público e de Supervisora das Promotorias de Justiça Cíveis da Capital, por duas vezes. Foi promovida ao cargo de Procuradora de Justiça no ano 2000, quando também compôs o Conselho Superior do Ministério Público e foi Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis.



Foi diretora-geral da Escola Superior da Magistratura (Esmagis), nos biênios 2007/2008 e 2009/2010.



No TRE-MS exerceu o cargo de vice-presidente e Corregedora Regional Eleitoral no biênio 2015/2017.



Perfil do vice-presidente



João Maria Lós nasceu em São José dos Campos (SP), ingressando em maio de 1981 na magistratura, na Comarca de Miranda. Depois foi promovido, um ano depois, para Vara Criminal de Corumbá. Em 1987, seguiu para 3ª Vara Criminal de Campo Grande, de Entrância Especial.



Ainda em Campo Grande, foi titular do 1º Juizado Especial Criminal e presidiu a Turma Recursal Criminal. Foi promovido ao cargo de desembargador em junho de 1997, sendo vice-presidente do TJ-MS, no biênio de 2005/2006.